غدا… انطلاق أول انتخابات بلدية في تونس منذ العام 2011

ايوان ليبيا – وكالات :

تحت شعار “أنتخبُ لتحسين حياتي”، تنطلق في تونس غداً الأحد، أول انتخابات بلدية بعد ثورة العام 2011.

هذا وبحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس الجمعة، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد آخر استعدادات أجهزة الدولة لتأمين حسن سير الانتخابات البلدية.

وتجري هذه الانتخابات استنادا لقانون الانتخاب الجديد، الذي يفرض، للمرة الأولى في تاريخ تونس، المناصفة في الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية، بين النساء والرجال.

وبناء على هذا القانون الصادر عام 2014، بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية، 48%. ويضم السجل الانتخابي نحو 5.3 مليون ناخب، 52% منهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.

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