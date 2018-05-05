الى الشعب السيد: هؤلاء هم من يمثلونكم ! … بقلم / عثمان محسن عثمان

على كافة تراب الأرض الليبية هناك دائماً من ينتظر !. ينتظر ماذا؟. ينتظر أن يكون مثل بقية الناس في هذه الدنيا و العالم. مواطن له حقوق و عليه واجبات. مواطن يسعد بهويته و انتمائه و وطنه و شعبه. مواطن يشعر بالعدل و المساواة و تكافؤ الفرص. مواطن يحيطه الأمن و الأمان و يشارك في بناء الوطن له و لمن يأتي من بعده. مواطن يفخر أمام الأخرين بأن له وطن يعتز به و رفاق في ذلك الوطن يشرفونه في الداخل و الخارج.

لكن واقع ذلك المواطن الليبي غير. هو يقف أمام المصارف ينتظر مرتبه و لا أمل. ينتظر استقرار الأوضاع الأمنية و الاقتصادية و لا أمل. ينتظر استقرار السياسة و لا أمل. ينتظر تغير الأحوال العامة و الانطلاق للعيش مثل بقية الخلق و لا أمل. في بلاده نساء الوطن يقفن على الطرقات لانتظار الصدقات. أخريات لا يجدن ما يأتين به لأطفالهن الذين أعياهم طول الانتظار. أيتام و أرامل و مطلقات و عجزة ليس أمامهم إلا باب الرجاء في أن تتغير الأوضاع و يتبدل القدر و تشرق شمس الغد مع أمل واعد جديد. و أي أمل واعد جديد مع هؤلاء الذين تتكشف كل يوم و مع مطلع كل شمس أعمال أياديهم السوداء و شرور أنفسهم و ضررهم الذي لا ينتهي.

تصريحات قنصل ليبيا الأخيرة في مدينة الاسكندرية المصرية قليل من كثير و غيض من فيض و ما خفي كان أعظم. دلائل جلية و واضحة عن مستوى النهب و الفساد و استغلال الوظائف و خيانة الأمانة التي أوكلت لهم. لا خوف من شيء، و لا دين و لا حتى ضمير يمكن معه الوقوف ولو للحظة مع النفس و المصير الذي تسير اليه. مستويات من الانحطاط السلوكي تدل على المستويات الفارغة و الأجسام الخاوية التي ينخرها الفساد و الطمع و الدناءة. احباط مفزع لكل من انتخبهم و اختارهم و مكنهم في تلك المواقع العامة و ظن فيهم خيراً و هم ليسوا أهلاً له.

ما يلفت الانتباه و يستحق الوقوف عنده هو لماذا تكلم السيد أو الأخ القنصل الآن !. هل لأنه لم يعد جزءاً من تلك المنظومة الفاسدة الناهبة السارقة أم لأنه أراد أن يطلع شعبه عن مستوى الخراب و الدمار الذي يحلقه أولئك بدولتهم ليبيا التي يتشدقون دائماً بالحديث عنها و يرفعون رايات الوطنية و الأمانة و النزاهة و الحفاظ على ممتلكاتها و أصولها. كيف يمكن للصوص ارتداء و التحاف أثواب الفضيلة و أنيابهم تمزق نسيجها و تظهر عوارهم أمام الناس. و كيف للوطن أن ينهض أو يستقر أو يتعافي طالما هؤلاء هم من يسيطرون على مقدراته و أصوله.

ستكون مشادات و اتهامات بين من فضح و بين من تعرى. و سوف يحاول كل طرف أن يثبت أنه الوطني الفاضل الطيب المحافظ. أنه الاختيار المناسب الذي غمس الناخبون الحبر من أجله. أنه ابن الوطن الذي لا يزايد عليه أحد و لن ينال منه المرجفون الذين يصنعون الأكاذيب و ينتحلون صفات الوطنية و الطهارة و العفة. أنه الجندي العامل في صمت الذي يخدم بلاده و يصون وطنه و يدافع عن شعبه.

لكن بعد كل هذا و عبر كل هذه السنوات المنصرمة و ما حصل فيها لم تعد مثل هذه الأخبار صادمة. تعود الليبيون عليها و عرفوا أن الثروة قد تتحول في يوم ما الى نقمة، و هذا ما حصل لهم. ثروتهم محل نهب ليس من الغير البعيد فقط و لكن حتى من أبناء وطنهم الذين أثبتت الأيام و الشهور و السنوات أنهم لا يختلفون عن غيرهم في شيء. و أن من ينتظر منهم خيراً فإنما يمضي أوقاته في انتظار ما لا يأتي. لن تعطيك مرارة الحنضل حلو المذاق، و لن تمطر السماء في جهنم هؤلاء.

ما بال الانسان الليبي في وطنه الواسع أن يفعل لكي يعيش و يسعد مثل كل الناس. يقول الكاتب الليبي الراحل الصادق النيهوم “الانسان ينمو و الحيوان يتكاثر”. النمو هو الرقي.. هو المعرفة.. هو الحضارة.. هو معرفة و اكتشاف الانسان لنفسه بأنه انسان و أنه مكرم بالعقل و البصيرة التي تقوده الى عوالم النور و ليس الى درك الظلام. أنه الانسان الذي يشارك الأخرين في عيشهم و أنه جزء منهم و ليس له حياة إلا بينهم و أنه لن يترك إلا أثراً طيباَ يسعده في الدنيا و يكون له ذخراً في الأخرة. أنه الانسان الذي يولد لكي تستمر الحياة و معها يرتقي لتكون لمن بعده أسعد و أرحب.

الانسان الليبي في مناطق ليبيا الواسعة.. في البركت و في تجرهي و في القيقيب و في ربيانه و في شعواء و في مناطق الظل البعيد الذي ينتظر الخير من هؤلاء اللصوص، و يتوهم أن التغيير الذي حصل في ليبيا قد يقود الى تعويض ما ضاع في عمره السابق. و يغفل أنه لا قيمة للثورة و لا قيمة للتغيير إذا ما لم يكن للانسان الذي يحدثه هدف أرقي من أن تنال منه رغباته الزائلة، و أنه موجود لينمو و ليس لأن يكون بمحض ارادته في الجهة المقابلة.

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