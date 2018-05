إسرائيل تنسحب من المنافسة على عضوية مجلس الأمن

المتوسط:

أعلنت إسرائيل، أمس الجمعة، انسحابها من المنافسة مع ألمانيا وبلجيكا على مقعدين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي 2019-2020.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يبلغ عدد أعضائها 193 عضواً، الشهر القادم لاختيار خمسة أعضاء جدد لفترة عامين تبدأ في الأول من يناير كانون الثاني 2019.

وكانت إسرائيل وألمانيا وبلجيكا تتنافس على مقعدين مخصصين لمنطقة أوروبا الغربية وآخرين.

وتخوض ألمانيا وبلجيكا السباق بلا منافس لكنهما تحتاجان للحصول على أكثر من ثلثي إجمالي عدد أصوات الجمعية العامة بالكامل للفوز بالمقعد.

وقالت بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة في بيان “قررنا أن نواصل التحرك مع حلفائنا، حتى يتسنى لإسرائيل الحصول على حقها في المشاركة الكاملة وضمها إلى عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة”.

وفي مارس آذار قال ريتشارد جرينيل، الذي أدى اليمين سفيرا للولايات المتحدة في ألمانيا أمس الخميس، إن الولايات المتحدة توسطت لإبرام اتفاق في التسعينيات مع مجموعة منطقة أوروبا الغربية وآخرين في الأمم المتحدة للسماح لإسرائيل بالحصول على مقعد دون منافسة.

وفي 14 مارس آذار، قال جرينيل، الذي كان المتحدث باسم الولايات المتحدة في الأمم المتحدة من 2001 إلى 2009، في تغريدة على تويتر “لقد انتظرت إسرائيل 19 عاما! على الولايات المتحدة أن تطالب أوروبا بالوفاء بوعدها”.

