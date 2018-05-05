صحيفة بريطانية : 82 مليون يورو حصيلة مكاسب تهريب الوقود من ليبيا في عام واحد

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن حلقة تهريب الوقود بين ليبيا ومالطا وأوروبا حققت أرباحا تصل إلى نحو 82 مليون يورو في عام واحد فقط.

وأضافت “الإندبندنت” نقلا عن مشروع “دافني” للتحقيقات الاستقصائية حول الجرائم المالية، أن هذا المبلغ جاء من خلال بيع شحنات وقود إلى مشتر واحد فقط.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن حلقة تهريب الوقود بين ليبيا ومالطا وأوروبا يديرها إيطاليون بالإضافة إلى شركاء ليبيين وصقليين، وفق قولها.

هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عن دراستها استخدام نظام كيماوي للتعقب للمساعدة في تتبع المنتجات النفطية التي يجري تهريبها إلى خارج البلاد.

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