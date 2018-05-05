ترامب يعتبر أن بكين تستفيد من مكاسبها التجارية مع واشنطن

واشنطن-العنوان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر أمس الجمعة أن الصين “تستفيد كثيرا” من المكاسب التجارية التي تحققها إزاء الولايات المتحدة وذلك بعد عودة وفد اقتصادي أمريكي رفيع من محادثات في بكين.

وفشل يومان من المفاوضات التي أجراها الوفد الامريكي مع المسؤولين الصينيين في بكين في حل الخلافات التجارية بين الجانبين قبل أقل من ثلاثة أسابيع على دخول رسوم جمركية أمريكية حيز التنفيذ.

وكتب ترامب في تغريدة “وفدنا الرفيع في طريق عودته من الصين حيث عقد اجتماعات طويلة مع مسؤولين صينيين وممثلين لقطاع الأعمال”.

وأضاف “سنلتقي (السبت) لتحديد النتائج لكن الوضع صعب بالنسبة الى الصين التي باتت تستفيد كثيرا من مكاسبها التجارية”.

وكان ترامب اتهم الصين بممارسات “غير نزيهة” أدت إلى عجز ضخم في الميزان التجاري الأمريكي مع بكين، كما ندد بـ”سرقة” الملكية الفكرية الأمريكية.

وتواجه الصين تهديد رسوم جمركية جديدة قد تفرض اعتبارا من 22 مايو وتطال حوالي 50 مليار دولار من المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وتلوح بكين بالرد من خلال فرض ضرائب بقيمة 50 مليار دولار على وارداتها من منتجات أمريكية مثل الصويا والسيارات ولحوم الأبقار وغيرها.

من جهتها، أوردت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية في بيان أن “الجانبين أقرا بوجود خلافات كبيرة حول بعض المسائل وأن عليهما مواصلة العمل لتحقيق تقدم”.

وتابع البيان “تبادل الجانبان الآراء حول زيادة الصادرات إلى الصين وتبادل الخدمات والاستثمار الثنائي وحماية حقوق الملكية الفكرية وحل مسائل الرسوم الجمركية”.

وأضاف ان الجانبين “اتفقا في بعض النواحي” من دون إعطاء تفاصيل وأنهما قررا انشاء “آلية عمل” لمواصلة المحادثات.

وكانت بكين تعهدت إجراء اصلاحات على عدة مستويات في الأشهر الأخيرة بما في ذلك رفع القيود على ملكية الأجانب لشركات تصنيع السيارات والسماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص كبيرة في شركات مالية.

إلا أن لائحة المطالب التي تقدمت بها واشنطن أظهرت أن هذه الإجراءات لا تزال أقل بكثير من التوقعات الأمريكية.

واعتبر البيت الأبيض أن المحادثات “صريحة” من دون الإشارة إلى أنها ستستكمل.

المصدر-وكالات

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