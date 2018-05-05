محمد الامين يكتب :

موضوع للنقاش: هل من دور ممكن للنخبة المثقفة [الانتلجنسيا] في حلّ الأزمة الليبية؟

ليس من مهمة الكاتب أو المدون إيجاد الحلول لأزمة مثل أزمة ليبيا..بل حسبُه أن يكون ناقلا أمينا لما يجري في الواقع.. وواصفا دقيقا للتفاعلات التي تشهدها المجتمعات، وراصداً متيقظا لأطوار النمو المجتمعي ومراحل تشكل الوعي و”للطفرات” الاجتماعية ومعوقات الاستفادة منها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.. هذا رأي غالبية محترمة بشأن دور المثقف/الانتلجنسيا..

لكن كثيرين بمنطقتنا العربية وفي معظم بلدان العالم “الثالث” يصرّون على جَلْدِ “مجتمع المثقفين” أو [الانتلجنسيا]، ويحاولون إثقال كاهلها بما لا تطيق من أدوار هي في الحقيقة قاصرة أشدّ القصور على لعبها، إمّا بسبب عيوب في تركيبتها كنخبة تفترض فيها “الترانسندانتالية” [الرؤية المتعالية في التعامل مع الواقع المادي دون التدخّل لتغييره] و”التأفّف” الفكري، أو لعيوب في المجتمع نفسه حيث ترى بينه وبين هذه النخبة شرخا يعوق التواصل ويعسّر توحيد “الحقل الحوار” و”أرضية” التفاهم.. هذا الشرخ تصنعه عزلة النخبة أو تخلف المجتمع أو التفاوت في الوعي بين النخبة وبيئتها الاجتماعية..

في الأزمة الليبية، ربّما لم يُطرح الأمر على نحو مكثف يحوّله إلى موضوع نقاش عام، لكنه موجود بالقوة وكامنٌ بين ثنايا النصوص والسجالات والحوارات حيث ما يزال البعض يعجز لحسابات مختلفة عن التصريح بأن عيوب مجتمعية كثيرة تعوق انسجام النخبة مع مجتمعها.. أو يستحي لمصالح وإكراهات من القول بميوعة النخبة و”زيفها” بما يجعلها غير قادرة على النزول إلى مستوى الوعي المجتمعي والتعاطي معه بمفرداته وطرائق فهمه وتفكيره..

فما هي مهمة الانتلجنسيا في واقع مثل الواقع الليبي؟ وهل يستقيم الحديث عن انتلجنسيا ليبية بالمعنى المتعارف عليه في هذه الفترة من تاريخنا؟ وما مدى وجاهة القول بإمكانية نشأة انتلجنسيا في زمن الاضطرابات؟ وهل الحرب الأهلية هي البيئة الملائمة لنشأة الانتلجنسيا؟

من المسلّمات القول بأن النخبة المثقفة تتأقلم مع أجواء التحديات، لكننا نخطئ كثيرا إذا اعتبرنا أنها تنشأ في زمن الاحتراب والسلاح.. صحيح أنها تتعامل مع التحديات.. لكنها لا تتعامل مع أحوال الصدام المسلح.. ففي أجواء الاضطرابات يتحول ديدن الانتلجنسيا من البحث عن الحلول الموضوعية وإيجاد المخارج إلى هاجس الأمان الشخصي والأسري والمادي..

وفي علاقة بالنزاع الذي مزّق البلد وأضاع اتجاه البوصلة، فإن الانتلجنسيا في ليبيا قد تكون مسئولة عن دسّ رأسها في الرمال زمن السلم والرخاء.. لكنها ليست مسئولة عن المآلات.. بوسعنا مؤاخذتها على التقاعس، لكن لا يمكن أبدا إكراهها على الحلول محلّ الحاكم زمن السلام، وعلى مجابهة حامل السلاح ومقارعته بالقلم والدواة زمن الحرب.. بل إنني أكاد أجزم أن الحاكم وأمراء الحروب وصناع الاضطرابات هم من يُؤَاخَذُون عن محاصرة الانتلجنسيا وتطويقها بأسباب الفشل والترويع..

المثقف الليبي عاش طويلا أسيرا لمصالحه زمن السلم.. لكنه عانى كثيرا ودفع ثمن تقاعسه في زمن الحرب.. ورغم الحظوة الوهمية التي يستشعرها بعض المثقفين نتيجة تزلّفهم ودعمهم المجاني لأطراف في الصراع، فإنها لن تزيدهم إلا تبعية ولن تزيد أمراء الحروب إلا تغوّلا.. هذا أنتج فهما مغلوطا للدور الوطني تسرّب إلى العامة، ويهدّد بتسميم البيئة النضالية للعمل الوطني التي يفترض أن هؤلاء جزء منها حتى وإن تصرفوا على خلاف هذا الأمر..

المؤكد أن الأزمة المجتمعية قد انعكست أيّما انعكاس على الانتلجنسيا التي وجدت نفسها مرغمة على الانصراف عن المسائل النخبوية أو إرجائها إلى حين، لكن عودتها أو “نزولها” إلى أرض الواقع لم يحقّق إضافات حقيقية فيما يتعلق بجهود إيجاد المخارج.. النخبة لم تحقّق الإضافة،، ولم تقدّم المثل،، ليس هذا فحسب، بل إنها غرقت في وحل لعبة السياسة التي لا تتقنها، وقد يؤدي بها ذلك إلى أن تصبح عبئا على المجتمع.. هذا جانب من الثمن الذي يمكن أن تدفعه الانتلجنسيا لعدم اتّساق تفكيرها وانشغالها الفكري مع انشغالات المجتمع.. لكن، هل تستحق النخبة كل هذا التجريم وتُحمّلَ ما من الملامة ما يستحق الساسة والحكّام أن ينالوه؟

المسألة متشعّبة وتحتاج مناقشات مطوّلة قد تيسّر مزيد الفهم.. وللحديث بقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا