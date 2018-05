أميركا: نحتاج جهود مكثفة لوقف تدخل إيران بالشرق الأوسط

المتوسط:

أعلن وزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، عن “دبلوماسية قوية” تهدف إلى “حل المشاكل سلمياً، من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة”.

وقال بومبيو أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين في وزارة الخارجية، أمس الجمعة: “نمر بأوقات عصيبة، وتوجد مطالب بأن تكون هناك قيادة قوية، ومن الضروري أن يقف فريقنا في وجه التهديدات بشجاعة وقوة”، مشددا على ضرورة كبح إيران، قائلاً: نحتاج إلى جهود دبلوماسية قوية في الشرق الأوسط أيضاً لكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار في سوريا واليمن والمنطقة.

إلى ذلك، أثنى على أسلوب الرئيس الأميركي في معالجة القضايا، قائلاً: “لحسن الحظ، لدينا رئيس يؤمن أيضا بالدبلوماسية القوية التي تستخدم بالكامل كل أدوات القوة الوطنية للدفاع قبل كل شيء عن مصالح الولايات المتحدة وقيمها”.

واستشهد بما سمَّاه “الجهد الدبلوماسي الضخم لإبقاء الضغط على كوريا الشمالية لدفعها نحو التفاوض من أجل القضاء بنجاح على تهديد الترسانة النووية لكيم جونغ-أون” الزعيم الكوري الشمالي الذي يُفترض أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب قريبا في قمة تاريخية.

يذكر أنه من المقرر أن يعلن ترمب في الأيام المقبلة موقفه حيال مصير الاتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع إيران.

