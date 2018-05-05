الرئيس الإيرانى ينتقد حظر تطبيق تليجرام في بلاده

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الحظر الذي فرضته السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة التيار المحافظ لتطبيق تليجرام للرسائل قائلا إن "هذه الخطوة تتنافى مع الديمقراطية".

وقال التليفزيون الرسمي، إن إيران حظرت التطبيق الذي يستخدمه على نطاق واسع الإيرانيون والإعلام الرسمي والسياسيون والشركات الأسبوع الماضي لحماية الأمن القومي بعد أسابيع من اتخاذ روسيا خطوة مماثلة.

وتدرس إيران قرار الحظر منذ يناير الماضي، عندما اندلعت احتجاجات بسبب أزمات اقتصادية في أكثر من 80 مدينة إيرانية وتحولت بعد ذلك إلى مظاهرات ضد النخبة الدينية والأمنية.

وقال بعض المسئولين، إن المحتجين استخدموا تليجرام لتنظيم المسيرات التي احتواها الحرس الثوري وميليشيات الباسيج التابعة لها في نهاية الأمر، وحُجب التطبيق بشكل مؤقت في يناير الماضي.

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