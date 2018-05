سلسلة غارات للتحالف العربي على مواقع الحوثيين بصعدة

المتوسط:

شنت طائرات التحالف العربي اليوم السبت سلسلة غارات على مواقع عدة لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين.

وأضافت “سكاي نيوز عربية”، أن الغارات جاءت بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي للتحالف العربي على مواقع متفرقة في مديرية منبه الحدودية في صعدة.

وكانت قوات دعم الشرعية وبإسناد من طائرات التحالف العربي، قد استعادت السيطرة على مواقع جديدة بمديرية كتاف البقع، شمالي محافظة صعدة.

جاء ذلك نتيجة هجوم شنته القوات الشرعية على مواقع المتمردين، وتمكنت خلاله من استعادة السيطرة على “جبال المنقعر” و”التبة الرملية” و”بير سالمي” في منطقه كتاف غربي سوق البقع.

وأسفرت المعارك والغارات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين، فيما فر آخرون مخلفين معدات عسكرية وأسلحة.

