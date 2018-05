اشتعال حرب الانتخابات اللبنانية قبل إعلان الصمت

المتوسط:

اشتعلت الحملات الانتخابية في لبنان في الساعات الأخيرة، قبل دخول البلاد في الصمت الانتخابي ليل اليوم السبت، وتضمنت تهديدات وتراشقا كلاميا وصلت إلى حد التذكير بالحرب الأهلية في البلاد (1975-1990).

وطالب النائب السابق في مجلس النواب اللبناني، باسم السبع، الناخبين في معقل حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت، إلى مقاطعة الانتخابات والتزام منازلهم، على خلفية تهديدات من الحزب.

وقال السبع، وهو قيادي سابق في قوى “14 آذار”، إنه تعرض لضغوط وتلقى رسائل تهديد هو وغيره من الناخبين والمعترضين على سياسات حزب الله في مناطق نفوذه.

ويضغط الحزب أيضا على الناخبين في منطقة بعلبك الهرمل شرقي لبنان، إذ دعاهم إلى التصويت له ضمن خطاب مصحوب بالتخوين، وهو ما قاله حسن نصر الله صراحة في إحدى خطاباته في المنطقة.

