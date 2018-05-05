هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل النودلز الصينية

لا أعرف السبب وراء حب أطفالنا للمكرونة والنودلز، فبعضهم يطلبها كل يوم ولا يشعرون بملل من كثرة تناولها، لكنى أخشى عليهم من شرائها جاهزة، لذلك بحثت عن طرق كثيرة لتحضيرها في البيت ووضع بعض الإضافات عليها حتى تكون وجبة غذائية متكاملة، ومنها النودلز بالخضراوات والمشروم، جربيها أنتِ أيضا فمذاقها رائع ولا تأخذ مجهودا في التحضير.

المكونات:

– كيس نودلز أو مكرونة إسباجتي

– مكعب مرقة دجاج

– ملعقة زبدة

– ملعقة زيت زيتون

– ملعقتا صوص الصويا

– ربع كوب بصل أخضر

– ربع كوب جزر مبشور

– ربع كوب مشروم

– ربع كوب بروكلي مقطع

– ملعقة كركم

– ملعقة ملح

– ملعقة زنجبيل

– ملعقة عصير ليمون

– ملعقة خل

طريقة التحضير:

– في طاسة القلي.. ضعي الزيت والزبدة وعليهما المشروم والخضار وشوحيها لمدة 10 دقائق.

– أضيفي إلى الخليط البهارات والماجي وبعد دقائق ضعي صوص الصويا والخل.

– على الجانب الآخر، قومي بسلق النودلز في الماء المغلي مع رشة زيت، ولا تنسي سلقها نصف سلقة.

– صفي النودلز جيدا من الماء وأضيفيها إلى خليط الخضراوات.

– اتركيها دقائق على نار متوسطة حتى تمتزج مع الخضراوات.

التقديم

يمكنك تحضير صدور الدجاج المقرمشة أو دجاج شيك شاك المفضل لدى الأطفال، وللتحلية قدمي الدونتس اللذيذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا