اعملي تان الصيف بوصفات طبيعية

أنتظر الصيف في كل عام لعمل تان طبيعي يعطي لبشرتي اللون الخمري واللمعان الخفيف مع تغيرات في لون الجلد تشبه النمش، لكن هذا لا يحدث دائما بسهولة، وحتى يخرج التان بالشكل الذي أرغب فيه هناك كثير من الخطوات أقوم بها ويمكنك أنت أيضًا اتباعها للوصول إلى نتيجة مرضية..

1- تقشير البشرة

للحصول على تان جذاب عليك التخلص في البداية من الجلد الميت الموجود في الوجه والجسم أيضا، خاصة منطقة الأكتاف واليدين والظهر، ويمكن ذلك من خلال القيام بعمل وصفات طبيعية ووضعها على الجسم، منها:

ماسك القهوة للجسم والبشرة

اخلطي كوبا من القهوة مع نصف كوب من عصير الليمون مع 4 ملاعق من زيت الزيتون، ضعيها على جسمك وبشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي جسمك بالماء البارد، ولا تنسي فرك الماسك من على جسمك جيدا قبل غسله بالماء.

ماسك الملح والعسل

اخلطي كوب عسل مع 4 ملاعق من الملح مع 3 ملاعق من زيت جوز الهند، ثم ضعي الخليط على جسمك وبشرتك 20 دقيقة واغسليه بعد مرور الوقت بالماء.

الماسكات السابقة تعمل على تقشير الجسم والبشرة وإزالة طبقات الجلد الميت بجانب تنظيف مسام الجسم.

2- تجهيز البشرة للشمس

حتى تستفيد بشرتك وجسمك من الشمس وتستقبل منها اللون الجديد بسهولة عليك تجهيزها لذلك، من خلال عمل خلطة الطماطم عن طريق ثلاث ملاعق من قلب الطماطم مع ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من الزبادي، واخلطيها معا وضعيها في عبوة محكمة الغلق، وضعي من الخليط عند التعرض للشمس لأنه يحفز على التوهج الطبيعي لبشرتك.

3- استخدام مرطبات كواقٍ للشمس

أسعار واقي الشمس أصبحت غالية للغاية، وحتى تحصلي على تان جذاب عليك وضع الكثير منه على جسمك وبشرتك، لكن لا تقلقي هناك بديل عنه طبيعي يمكنك تحضيره في البيت وأخذه معك إلى أى مكان، يمكنك ذلك بما يلي:

صنع كريم واقي الشمس في البيت

أحضري التالي:

ملعقة شمع عسل

2 معلقة أكسيد الزنك

نصف كوب زيت بذور العنب

كبسولة فيتامين E

ملعقة كبيرة من جل الصبار

30 نقطة من زيت الخزامى

نصف كوب مياه مغلية



التحضير:

– اكسري شمع العسل وأضيفي إليه زيت بذور العنب وذوبيهما معا في حمام مياه على النار، ثم أضيفي عليهما أكسيد الزنك وكبسولة الفيتامين.

– أحضري نصف كوب مياه مغلية، وأضيفي عليه جل الصبار مع الاستمرار في التقليب لمدة دقائق، ثم أضيفي إليهما خليط شمع العسل، ولا تنسي حفظه في الثلاجة.

أخير، إذا شعرت أنك لم تحصلي على نتيجة مرضية أو أن بشرتك تؤلمك بسبب حرارة الجلد عليك الإسراع بوضع زيت جوز الهند باستمرار للترطيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا