ندوة بجامعة بنغازي : ما تعرض له أهالي تاورغاء يعد بمثابة جريمة حرب

ايوان ليبيا – وكالات :

نظم طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام في جامعة بنغازي بالتعاون مع المجلس التسييري لبلدية تاورغاء يوم الخميس، ندوة علمية بعنوان: تاورغاء قضية إنسان ووطن، وتحت شعار ” تاورغاء غربة داخل وطن”.

هذا وسلطت الندوة الضوء على معاناة مهجري مدينة تاورغاء، حيث تناولت التهجير القسري الواقع على أهالي تاورغاء لأكثر من 6 سنوات.

كما تخللت الندوة عدة محاور، أهمها التعريف بالقضية، من خلال عرض فيلم وثائقي تجسيداً لمعاناة مدينة تاورغاء، والمخالفات القانونية المترتبة عن التهجير، إلى جانب الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن التهجير.

من جهته قال رئيس المجلس البلدي تاورغاء في بنغازي عبد المولي اعظومة،إن أهالي تاورغاء قد اقتلعوا من جذورهم، الأمر الذي قد أثر عليهم وعلى أطفالهم نفسيا، داعياً إلى بذل كافة الجهود لإعادتهم إلى مدينتهم.

هذا وشاركت في أعمال الندوة مُحاضرة القانون الدولي في جامعة بنغازي الدكتورة سلوى الدغيلي بإلقاء كلمة عن المخالفات القانونية والحقوقية المترتبة عن التهجير.

وأوضحت الدغيلي أن قانون العقوبات الليبي الصادر عام 1953 يجرم التهجير والقذف والذم، بالإضافة إلى الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته الصادر في الثالث من أغسطس 2011، موضحة أن ما تعرض له أهالي تاورغاء يعد بمثابة جريمة حرب وفقاً للقواعد الموضوعية في اتفاقية جنيف عام 1949.

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