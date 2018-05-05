اليمن تُطالب الإمارات بمراجعة التاريخ قبل التفكير في مس أي ذرة من تراب البلاد

عين ليبيا

قام مسؤول يمني رفيع المستوى، بتحذير دولة الإمارات طالباً منها «مراجعة التاريخ السياسي لليمن قبل التفكير في مس أي ذرة من ترابه»، وذلك على خلفية توتر بين الجانبين بشأن جزيرة سقطرى اليمنية، الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي.

حيث ذكر «مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان»، وهو مستشار لوزير الخارجية اليمني وسفير سابق، على صفحته في “فيسبوك”، أن «جغرافيا اليمن التاريخي يمتد من البحر الأحمر إلى ساحل عمان».

ويعد هذا أول رد من مسؤول حكومي يمني رفيع، على تصريحات وزير الدولة الإماراتي، أنور قرقاش، التي أعلن فيها أن الإمارات ترتبط بعلاقات أسرية وتاريخية مع سقطرى، في تلميح ضمني إلى طمس هويتها اليمنية.

وقال المستشار: «راجعوا التاريخ السياسي للعربية السعيدة Arabia Félix (في إشارة لليمن) وستعلمون أشياء كثيرة، تجعلكم تعيدون التفكير مراراً قبل مس أي ذرة من تراب اليمن».

هذا ويعود التوتر إلى إرسال الإمارات، خلال الأيام الأخيرة، قوة عسكرية على متن 5 طائرات، حملت أكثر من 100 جندي ودبابات وعربات إلى جزيرة سقطرى، دون علم الحكومة اليمنية، بحسب مصادر يمنية متطابقة.

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