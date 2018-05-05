كوريا الشمالية تُعدل توقيت البلاد ليتوافق مع جارتها الجنوبية على طريق إحلال السلام بينهما

عين ليبيا

كشفت كوريا الشمالية مساء أمس الجمعة، عن تقديم توقيتها بواقع نصف ساعة ليتوافق مع توقيت جارتها الجنوبية، وذلك كبادرة حسن نية، في إطار الجهود المبذولة لإحلال السلام بين الكوريتين.

هذا وجاء ذلك الإعلان وفق بيان صادر عن وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، نقلته وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية.

حيث سبق أن وعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في 27 أبريل الماضي، خلال محادثاته مع نظيره الجنوبي مون جيه إن، بأن يضم المنطقة الزمنية لبلاده إلى نظيرتها الجنوبية.

وذكر بيان الوكالة الكورية الشمالية، أن الوعد قد تحقق بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس الشعب الأعلى في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا