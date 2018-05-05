اشتباكات ليلية في سبها تخلف ضحايا و جرحى

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن عضو مجلس النواب عن الشاطئ علي السعيدي تجدد الاشتباكات ليلا بين قوات اللواء السادس التابعة للجيش وعناصر من المعارضة التشادية والسودانية المدعومة من أطراف ليبية بتمويل قطري.

وقال السعيدي إن الاشتباكات بدأت عند منتصف الليل وتواصلت حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت موضحا أن قذائف الاشتباكات طالت فندق إفريقيا والمساكن الواقعة في حي القرضة، حي سكرة. بمدينة سبها مؤدية الى سقوط سيدة قتيلة.

وتساءل السعيدي ما علاقة قلعة سبها التاريخية بهذا الصراع داعيا المؤسسة العسكرية إلى اتخاذ إجراءات لحماية سبها وأهلها.

وأطلق القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر عملية فرض القانون في الجنوب الليبي ووصلت تعزيزات وتجهيزات عسكرية ضخمة من بينها طائرات مقاتلة، إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية وذلك لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا