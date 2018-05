أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام أشعة الليزر ضد العسكريين

المتوسط:

وجه وزير الداخلية الأوكراني، أرسين أفاكوف، اتهاماته لروسيا باستخدام ما سماه بـ “سلاح ليزر جديد” ضد العسكريين الأوكرانيين.

وذكر في كلمة ألقاها أثناء حضوره مراسم تكريم حراس الحدود بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس خدمة حراسة الحدود الأوكرانية، أنه تم تسجيل إصابة شبكية العين لأحد العسكريين الأوكرانيين بشعاع الليزر.

وأضاف: “نتخذ حاليا الإجراءات المضادة، لكننا نؤكد أن العدو الروسي يستخدم أسلحة جديدة ضدنا”.

وأشار إلى أن العسكريين الأوكرانيين لا يفهمون ما الذي تستخدمه روسيا ضدهم بالذات، مشددا في الوقت ذاته على أنهم يخططون لردع الأسلحة الجديدة باستخدام الفلاتر والنظارات والأجهزة الخاصة. كما توعد بطرح هاذ الموضوع على المستوى الدولي.

