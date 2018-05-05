القوات الأمريكية تشن ضربات صاروخية على مواقع لتنظيم داعش في سوريا

عين ليبيا

كشفت القوات البحرية الأمريكية أمس الجمعة، أن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان، شنت ضربات ضد تنظيم “داعش” في سوريا.

وذكرت خدمة الصحافة التابعة للبحرية الأمريكية، أن «العمليات الحالية تظهر قدرات ومرونة مجموعة حاملة الطائرات».

هذا وتضم المجموعة حاملة طائرات من فئة «نيميتس» تدعى «هاري ترومان»، والطراد «نورماندي»، وأربع مدمرات مجهزة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى سفن مرافقة، ووفقاً لبيانات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فإنه تم شن 27 غارة جوية في سوريا الأسبوع الماضي.

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