خسائر فادحة لميلشيا الحوثي الإيرانية بأهم مواقعها باليمن

تكبدت ميلشيا الحوثي الإيرانية خسارة فادحة لأحد أهم مواقعها الاستراتيجية في مفرق البرح غربي تعز، كما ألحقت قوات الشرعية اليمنية خسائر فادحة ومتلاحقة في صفوف ميلشيا الحوثي وانهيارات كبيرة.

واستطاعت المقاومة الوطنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية من السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية ومواقع للحوثيين في محيط مفرق المخا – البرح، وقطعت خط إمداد وتموين الحوثيين.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن، طارق محمد عبدالله صالح، تمكنت من السيطرة على “التلال السود” و”السنترال” في محيط مفرق المخا.

كما سيطرت على سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على مدينة البرح، وقطعت خطوط إمداد المليشيا الحوثية. وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في المعارك الدائرة، حيث قامت بالفرار إلى مباني مصنع أسمنت البرح.

وتزامنت المعارك مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة “موزع” و” مفرق” المرُير” بمنطقة “جبل رأس”.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير تعزيزات حوثية لهم كانت باتجاه الساحل الغربي.

