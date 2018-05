المتوسط:

أكدت وكالة (برناما) الماليزية للأنباء اليوم السبت، أن الشرطة تحقق مع زعيم للمعارضة بسبب الاشتباه في إدلائه بتصريحات مسيئة لمفوضية الانتخابات والشرطة.

ورفيزي رملي هو ثاني زعيم معارضة يجري التحقيق معه بموجب قانون تمت الموافقة عليه في أبريل نيسان ويجرم نشر ”أخبار كاذبة“.

وقالت الشرطة يوم الأربعاء إنها تحقق مع مهاتير محمد، مرشح المعارضة لمنصب رئيس الوزراء، بسبب مزاعم بأن طائرته تعرضت للتخريب قبيل الانتخابات التي تجرى الأسبوع الجاري.

يتنافس في الانتخابات التي تجرى في التاسع من مايو أيار رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق ورئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (92 عاما).

ونقلت الوكالة عن نور عزام جمال الدين مأمور شرطة ولاية نيجري سيمبيلان قوله إن السلطات تحقق مع رفيزي بسبب تصريحاته المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم أوراق الترشح في الانتخابات في دائرة بالولاية.

The post استجواب زعيم معارضة ماليزي بتهمة “التصريحات المسيئة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية