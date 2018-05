عين ليبيا

قامت أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يوم أمس الجمعة بالاحتفال بعيد ميلاده الـ90 بمقر إقامته بمصر الجديدة.

حيث نشر عمر علاء، حفيد الرئيس مبارك، ولاعب ناشئ بالنادي الأهلي، صورة تجمعه مع جده ووالده، كاتباً عليها: «عيد ميلاد سعيد يا جدو».

May 4, 1928.. the rest is history. Happy birthday Gido❤️

A post shared by Mubz (@omaralaamubarak) on May 4, 2018 at 1:08pm PDT

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا