أربعة قتلى في مواجهات في كشمير الهندية

كشمير-العنوان

قتل ثلاثة متمردين مفترضين ومدني اليوم السبت خلال إطلاق نار في سريناغار، كما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أن هذا الحادث هو الأول هذه السنة في عاصمة كشمير الهندية.

وقتل المتمردون المفترضون الثلاثة عندما حاصرت القوات الحكومية الحي الشعبي القديم في المدينة، كما أعلن المدير العام للشرطة شيش بول فايد.

ولقي شاب أيضا مصرعه بعدما صدمته آلية مدرعة بينما كان مئات من السكان يسعون إلى مساعدة المتمردين المفترضين للإفلات من العسكريين في وسط سريناغار.

وتعتبر كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الإستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة.

ومنذ العام الماضي، أصبح إطلاق النار أكثر تواترا. وقد أسفر هذه السنة عن 110 قتلى، هم 20 مدنيا و28 من عناصر الأجهزة الأمنية و62 من الناشطين المفترضين، كما ذكرت السلطات.

واحتشد مئات الأشخاص اليوم السبت في مكان وقوع الحادث، للتنديد بالوجود الهندي، كما أفاد شهود. ثم وصلت الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى من المدينة القديمة.

ودائما ما تتهم الهند باكستان بتشجيع التمرد على الحكم الهندي، لكن إسلام آباد تنفي هذه التأكيدات. وتعلن السلطات الباكستانية أنها تؤيد فقط على الصعيد الدبلوماسي، حق المنطقة في تقرير المصير.

المصدر-وكالات

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