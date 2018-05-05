فيضانات كينيا تودي بحياة 80 شخصاً وتُهجر الآلاف خلال شهرين

عين ليبيا

توفي حوالي 80 شخصاً ونزح مئات الآلاف من منازلهم في كينيا خلال شهرين، جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، إأن «80 شخصًا لقوا مصرعهم، كما نزح 244 ألفًا و400 آخرون منذ مارس الماضي».

وأضاف البيان أن أغلب النازحين كانوا من مقاطعات «نيل تانا (جنوب شرق)، وكيليف (شرق)، ومانديرا (شمال شرق)».

هذا وقدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد قتلى الفيضانات في كينيا بـ 100 شخص.

يُشار أن الفيضانات نتجت عن أمطار موسمية ضربت كينيا التي تتعافى من جفاف مدمر ضرب نصف مقاطعاتها العام الماضي.

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