ترامب يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي لمناقشة القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

عين ليبيا

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في 22 مايو حيث ذكر البيان أن الطرفين سيناقشان القمة المقبلة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسيواصلان التنسيق حول التطورات المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية في أعقاب قمة الكوريتين في 27 من أبريل الماضي.

كما أكد مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون ونظيره الكوري الجنوبي تشونغ إيوي-يونغ على عدم وجود خطط لتغيير الوضع الدفاعي الثنائي بين الولايات المتحدو وكوريا الجنوبية.

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