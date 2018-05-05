كلوب يدخل قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الجاري 2017- 2018، ووجد في القائمة كل من يورجين كلوب مدرب ليفربول ورافا بينيتز مدرب نيوكاسل ويبب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكريس هيوتن مدرب برايتون وشين ديتش مدرب بيرنلي، وأخيرًا روي هودسون مدرب كريستال بالاس.

وتمكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا من التتويج بلقب الدوري، في الوقت الذي يحقق فيه ديتش موسمًا تاريخيًا باحتلال المركز السابع والاقتراب من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

بينما وصل يورجين كلوب مع ليفربول إلى المركز الثالث، وبات قريبًا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى جانب الوصول إلى نهائي المسابقة الأوروبية هذا الموسم.

أما رافا بينيتز فقاد نيوكاسل إلى احتلال المركز العاشر حتى الآن في الموسم الأول منذ الصعود من الدرجة الأولى، وهو نفس الأمر مع كريس هيوتن الذي يحتل المركز الـ11 في موسمه الأول بعد الصعود، وأخيرا روي هودسون حقق طفرة كبيرة مع كريستال بالاس من خلال احتلال المركز الـ12 بعد خسارته أول 5 مباريات في الدوري، وكان منافساً على مراكز الهبوط تحت قيادة فرانك دي بوير.

وتوج مدرب تشيلسي الحالي أنطونيو كونتي بالجائزة الموسم الماضي، في الوقت الذي يعد فيه السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق أكثر المدربين تتويجًا بالجائزة في 11 مناسبة سابقة.

وبشكل عام توج مدربو مانشستر يونايتد بالجائزة في 11 مناسبة مقابل 4 مرات لتشيلسي و3 لأرسنال، وتعد الجنسية الأسكتلندية أكثر الجنسيات تتويجًا بالجائزة في 13 مناسبة مقابل 3 مرات لكل من فرنسا والبرتغال ومرتين لإنجلترا وإيطاليا ومرة واحد لويلز.

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