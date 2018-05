الملك سلمان يصدر قرارا بحماية المبلغين عن الفساد فى السعودية

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا يلزم الجهات المختصة بتوفير الحماية للمبلغين عن حالات فساد بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه، وذلك بعد تضرر هؤلاء المبلغين بسبب تقديم تلك البلاغات.

وثمَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، القرار الذى أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأشار أن هذا الأمر يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولى عهده على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات.

يتضمن القرار أيضا، بحسب المحيسن، ضرورة اتخاذ إجراءات ضد أى جهة تقوم باتخاذ قرارات تأديبية بحق أى موظف أو المساس بأى حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.

