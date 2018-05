مسؤول إيرانى يهاجم ترامب بسبب “الاتفاق النووى” ويصف مطالبه بـ”البلطجة”

المتوسط:

قال مسئول أمنى إيرانى كبير اليوم السبت، إن إيران مصممة على رفض مطالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتغيير اتفاقها النووى واصفا تلك المطالب بأنها ترقى إلى حد البلطجة.

ويقول ترامب إنه سيرفض تمديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران ما لم يعمل الحلفاء الأوروبيون بحلول 12 مايو أيار على تصحيح “عيوب مروعة” فى الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع القوى العالمية فى 2015.

وقال على شمخانى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى فى تصريحات بثها التلفزيون الرسمى “هذا اتفاق دولى، ونحن لدينا بالتأكيد القدرة على التغلب على أسلوب البلطجة الذى تتبعونه”.

وقال شمخانى مخاطبا ترامب “أنت تقول إنك لا تقبل شيئا تم التوصل إليه خلال حكم الرئيس السابق ويجب تغييره”.

وتساءل “من يضمن إنه إذا تم التوصل إلى شىء معك لن يرفضه الرئيس القادم للولايات المتحدة”

