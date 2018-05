المتوسط:

تظاهر الآلاف من الفرنسيين وسط باريس اليوم السبت، احتجاجا على إصلاحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتوليه الحكم، وسط انتشار أمنى كثيف.

وانتشر نحو ألفى عنصر أمن بينهم قوات مكافحة الشغب بعدما تجمع المشاركون فى مسيرة تحت شعار “حفلة لماكرون” اعتبارا من الظهر فى ساحة الأوبرا فى “احتفال” ساخر بمناسبة مرور عام على تولى الرئيس البالغ من العمر 40 عاما الحكم فى فرنسا.

وكان ماكرون قد تولى رسميا الرئاسة فى 14 مايو 2017 خلفا لفرنسوا هولاند.وشهدت مدن جنوبية مثل تولوز وبوردو تظاهرات أصغر حجما، فى حين بدأت التظاهرة الحاشدة فى باريس على شكل نزهة فى الطبيعة بمشاركة عائلات.

وكان المنظمون دعوا المتظاهرين للمشاركة فى أجواء احتفالية، إلا أن انتشار أعداد كبيرة من قوات الأمن بعد احراق مئات من الشبان المقنعين سيارات ومطعما لشركة “مكدونالدز” خلال التظاهرة السنوية لمناسبة عيد العمال فى 1 مايو، أثار مخاوف من ان تشهد تظاهرة السبت أعمال شغب.

ورفع أحد المتظاهرين عاليا لافتة كتب عليها “ماك-رون مقرف” للتعبير عن موقفه من الرئيس الفرنسى والوجبات السريعة.

The post مظاهرات حاشدة وسط باريس رفضا لإصلاحات إيمانويل ماكرون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية