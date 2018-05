مجهول يهاجم رجال الامن الروسى ويصيب 3 ويختبى بمبنى سكنى

المتوسط:

أقدم مجهول على مهاجمة رجال الأمن بمدينة نيجني نوفغورود في روسيا بعد طلب تقديم وثائق تثبت هويته، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصر الأجهزة الأمنية بجروح.

وأكد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي أن “مجهول نفذ هجوما مسلحا على رجال الأمن ومن ثم اختبأ في مدخل مبنى سكني ودخل إحدى الشقق”.

وأشار البيان إلى أن عناصر جهاز الأمن الفدرالي ورجال الشرطة حاصروا الشقة السكنية، وقد رفض الجاني إلقاء سلاحه وواصل إطلاق النار”.

وبحسب البيان فقد أسفر الاشتباك عن مقتل المهاجم، فيما أصيب 3 من رجال الشرطة بجروح، وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم “داعش” الإرهابي [المحظور في روسيا]

والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا.

