فيديو ..رئيس إسرائيل خلال زيارته لإثيوبيا: جئت نيابة عن الملك سليمان

قام رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، الثلاثاء، بزيارة إلى إثيوبيا هي الأولى لرئيس إسرائيلي، حيث قال للمجموعة التي رحبت به في المطار إنه يعيد زيارة ملكة سبأ، ويأتي نيابة عن الملك سليمان.

وقال ريفلين إنه يريد تطوير وتعميق التعاون بين البلدين في بعض المجالات العديدة التي تتفوق فيها إسرائيل، وكذلك في الحرب ضد الإرهاب.

واجتمع الرئيس الإسرائيلي الذي استغرقت زيارته 3 أيام، بنظيره الإثيوبي مولاتو تيشوم، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والبطريرك الإثيوبي أبونا ماثياس، وشخصيات بارزة أخرى.

يشار إلى أن لإسرائيل سفارات في 10 دول إفريقية من أصل 54 دولة، هي السنغال، ومصر، وأنغولا، وغانا، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، والكاميرون.

