مجلس حكماء وأعيان مصراتة ينعى الارهابى وسام بن حميد و يصفه بالقائد البطل

ايوان ليبيا – وكالات :
نعى مجلس حكماء و أعيان مصراته من وصفوه بالقائد البطل بمجلس شوري مجلس بنغازي “وسام بن حميد” الذي سطر هو ورفاقه ملاحم البطولة و الفداء في مواجهة قوى الظلم و الطغيان، مؤكدين أن العزاء موصول إلى أهله و ذويه وكل أحرار ليبيا وثوارها.
وأدان المجلس، في بيان له، الهجوم الإرهابي على مقر المقوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس ، معتبرين إياه عملا غادر جبانا يستهدف ليبيا وأمنها واستقرارها، كما يهدف إلى تقويض الجهود المبذولة كافة للخروج بليبيا من أزمتها.
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