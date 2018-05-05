اخبار

مجلس حكماء وأعيان مصراتة ينعى الارهابى وسام بن حميد و يصفه بالقائد البطل

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

 

ايوان ليبيا – وكالات :

نعى مجلس حكماء و أعيان مصراته من وصفوه بالقائد البطل بمجلس شوري مجلس بنغازي  “وسام بن حميد” الذي سطر هو ورفاقه ملاحم البطولة و الفداء في مواجهة قوى الظلم و الطغيان، مؤكدين أن العزاء موصول إلى أهله و ذويه وكل أحرار ليبيا وثوارها.

وأدان المجلس، في بيان له، الهجوم الإرهابي على مقر المقوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس ، معتبرين إياه عملا غادر جبانا يستهدف ليبيا وأمنها واستقرارها، كما يهدف إلى تقويض الجهود المبذولة كافة للخروج بليبيا من أزمتها.

 

طالع ايضا :

محطات فى حياة الإرهابي وسام بن حميد .. وتفاصيل مقتله على يد الجيش
http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=219033

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك