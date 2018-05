المتوسط:

خرج عشرات الآلاف فى مسيرات حاشدة بشوارع مدينة جلاسكو للمطالبة باستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، رافعين أعلام اسكتلندا وقرعوا الطبول ورددوا هتافات تطالب بالاستقلال.

وقدرت الشرطة، إن نحو 35 ألف شخص شاركوا فى المسيرة التى سار المشاركون فيها خمسة كيلومترات من حديقة كيلفنجروف إلى ساحة جلاسكو غرين وسط المدينة، بينما قدرت منظمة “اول اندر وان بانر” (الجميع تحت راية واحدة) التى نظمت المسيرة عدد المشاركين بنحو 60 ألفا.

ويتزايد عدد المشاركين فى هذه المسيرة السنوية منذ صوتت اسكتلندا ضد الاستقلال بغالبية 55% فى 2014، وكانت بدأت بمشاركة آلاف قليلة ليصل عدد المشاركين العام الماضى إلى نحو 20 ألف.

وهددت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن باجراء استفتاء ثان على الاستقلال اذا تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بالحد من قدرات اسكتلندا.

وشارك فى المسيرة كيث براون، أحد أبرز حلفاء ستورجن والمرشح لمنصب نائب زعيم الحزب الوطنى الاسكتلندى فى يونيو، وقال: “أشارك فى مثل هذه المسيرات منذ نحو 35 عاما، ولم اشهد حشداً كهذا“.

ولمح إلى إمكان إجراء استفتاء ثان على الاستقلال فى موعد لا يتعدى مطلع 2019، وأضاف: “علينا أن ننتظر لنرى ما الذى سيجلبه علينا بريكست وسنعرف ذلك قريبا، ربما فى أكتوبر، نحن مستعدون لذلك عندما يحين وقته“.

وقال القومى المخضرم بوبى وات (73 عاما) الذى رافقته حفيدته البالغة 13 عاما: “لقد انضممت إلى الحزب القومى فى 1966 والآن حققنا تقدما.. تستطيع أن ترى فى هذه المسيرة أن الشباب هم المشاركون وهذا ما يجعل الأمور تبدو جيدة للمستقبل“.

The post 35 ألف شخص يشاركون فى مسيرة باسكتلندا للمطالبة بالإستقلال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية