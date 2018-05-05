وزير الخارجية العراقي يؤكد رفضه لوجود أي قوات أجنبية على أراضيه

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم رفض وجود أي قوات أجنبية على أراضي العراق.

وفي بيان صادر عن مكتب الجعفري عقب لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة أكد الجعفري أن العراق متمسك بإقامة أفضل العلاقات مع تركيا على أساس حسن الجوار، ورفض تواجد أي قوات على أراضيه تقوم بزعزعة أمن واستقرار البلدين والمنطقة”.

وأعرب الجعفري عن شكره وتقديره للمواقف الداعمة للعراق بتقديم المساعدات الإنسانية، والمساهمة الفاعلة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن العراق لا يزال يتطلع لوقوف الدول الصديقة إلى جانبه، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثماري.

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