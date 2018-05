أنور قرقاش: يجب وضع خطة لحل أزمة الروهينجا وعودتهم لديارهم

المتوسط:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بأن موضوع محنة الروهينغا يبرز “كقضية إسلامية وإنسانية بامتياز”

وقال قرقاش، اليوم السبت، عبر حسابه في “تويتر” أن موضوع محنة الروهينغا “يبرز كقضية إسلامية وإنسانية بامتياز، التطهير العرقي الذي يطال هذه الأقلية يطرح مجموعة من التحديات العاجلة، ولا بد من خطة عمل فاعلة تشمل عودتهم وهويتهم وأمنهم وتضمن حل مأساتهم”.

وتابع: “جهود الإمارات الإنسانية للتخفيف من معاناة الروهينغا شملت تقديم العلاج اللازم لأكثر من 132 ألف لاجئ بما في ذلك 78 ألف إمرأة وطفل ممن يقيمون في مخيم كوكس بازار ببنغلادش، وجهودنا مستمرة”.

وتأتي تغريدات قرقاش تعقيبا على كلمة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دكا.

