اصنعي معطر حمامك بنفسك في البيت بأرخص التكاليف

نظافة الحمام من أهم الأشياء التي يجب عليك الانتباه لها، فبعض النساء يعتقدن أن النظافة تحتاج لشراء الكثير من المنظفات باهظة الثمن، لكن الأمر لا يحتاج لكل ذلك، فيمكنك صناعة منظف أو معطر للحمام داخل منزلك بأرخص التكاليف وأبسط الطرق، ويجب أن يتم تنظيف وتعقيم الحمام يوميًا للحفاظ على صحة عائلتك وحماية أطفالك، فأنت لا تحتاجين إلى المنظفات والمطهرات الصناعية، فهي ليست الحل في التخلص من الروائح الكريهة، ولكن الوصفات الطبيعية الحل الأمثل للتخلص من الروائح نهائيًا ومنها:

1- اصنعي خليطا من الليمون والبيكنج صودا وأي زيت عطري تفضلينه، مع قطرات من منظف الأطباق الخاص بك، ونظفي به الحمام يوميًا في الصباح للتخلص من أي بكتيريا يمكن أن تنتقل لأطفالك وعائلتك.

2- الخل من المركبات الحمضية التي تساعد في قتل الجراثيم والتقليل من نمو البكتيريا، اخلطيه مع الماء وزيت شجرة الشاي في أي زجاجة فارغة لديك، ورشي منه داخل التواليت، فهو وسيلة فعالة للتنظيف، والخل له 8 استخدامات سحرية أخرى بعيدا عن الأكل.

3- يمكنك استخدام الخليط السابق مع إضافة منظف المطبخ الخاص بك، لتنظيف سيراميك أو قاعدة التواليت، واعرفي إزاي تلمعي المرايات من هنا

4- عطري الحمام بخليط من الماء والكحول والجلسرين وزيت اللافندر، أو أي زيت من الزيوت العطرية التي تفضلينها، وضعيها في زجاجة ورشي منها داخل الحمام وداخل قاعدة التواليت، فهذه وسيلة فعالة للتخلص من أي روائح كريهة.

5- نظفي البانيو باستمرار للتخلص من الجراثيم، فكل ما تحتاجين إليه هو خل وماء دافئ وكحول، ضعي الخليط على الأماكن المتسخة واتركيه لمدة ربع ساعة واغسليه بالماء جيدا.

6- لتنظيف وتطهير قاعدة الحمام وجعلها ذات رائحة جميلة، ضعي غسول الفم في ماء ثم ضعيه على الجزء المراد تنظيفه واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم قومي بفركه جيدا بالفرشاة واشطفيه بالماء.

7- للتخلص من بقع الصدأ التي تتكون على الحنفيات أو مكان الدش، ضعي الملح على مناطق الصدأ وقومي بفركها جيدًا، وضعي عليها ليمونا معصورا، واتركيها طوال الليل ثم اغسليها في اليوم التالي، فالليمون والملح يساعدان في إزالة بقع الصدأ بسهولة.

8- ضعي كمية من أي نوع منظف ذو رائحة تحبينها في علبة بلاستيكية مثقوبة، واتركيها داخل "السيفون"، فهذه الخطوة تساعد في انتشار الروائح العطرة عند كلّ استعمال.

بهذه الخطوات تحصلين على حمام نظيف خال من أي روائح كريهة، وضعي أي نوع من الخلطات السابقة في زجاجة في أي ركن، واستخدميه بعد دخول الحمام للتعقيم.

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