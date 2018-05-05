بلاش ترميها.. 7 حيل لاستخدام علب الأحذية في ديكور بيتك

معظم الفتيات يحتفظن بالعلب الفارغة بعد شراء أي شيء، خاصة في المطبخ، فنجد البرطمانات تملأ جميع أركانه، ولكن هل جربت من قبل الاحتفاظ بعلب الأحذية التي تشتريها بشكل يومي؟ حاولي الاستفادة من الكرتونة القديمة الخاصة بالأحذية قبل التخلص منها في سلة المهملات، فالاستفادة من الأدوات القديمة، أمر مهم ويجعلك تشعرين بسعادة، لأن صنع ديكور خاص بك من أكثر الأمور التي تسعدك، لذلك جربي بعض الخطوات البسيطة والأفكار الذكية لتحويل أي أغراض قديمة في منزلك إلى قطع ديكور مميزة متعددة الاستخدامات.

1- علب الأحذية يمكن أن تخلصك من مشكلة الأكسسوارات المبعثرة في كل مكان، فاستخدميها كوحدة لتنظيم المستلزمات المنزلية وقطع الأكسسوارات الخاصة بك، كما يمكنك تلوينها أو تزيينها بشكل جميل يتناسب مع لون غرفتك.

2- من الديكورات البسيطة التي تضيف لمسة فنية على حوائط منزلك، البورتريهات، فاستخدمي علب الأحذية الفارغة السميكة في ذلك، من خلال تلوينها أو لصق ورق حائط بألوان مبهجة تلائم أثاث منزلك، اعرفي نصائح تهمك عن تخزين الأحذية هنا.

3- يمكنك تزيين علب الأحذية بورق لف الهدايا واستخدميه في تخزين الأشياء المختلفة، مثل الشرابات أو الملابس الداخلية الخاصة بك، واكتبي على كل علبة ما يوجد بها، توفيرا للوقت والمجهود.

قد يهمك.. تخلصي من الكراكيب.. 8 استخدامات للسلالم الخشبية في الديكور

4- لو بتستخدمي أكثر من نوع شاي أو مشروب، استخدمي علب الأحذية في تنظيمها، ووضع أكثر من نوع بها، فهذه الخطوة توفر عليك المساحة وتجعل الأمر منظما.

5- الأسلاك التي تنتشر في أنحاء المنزل خطر على طفلك، غير أن مظهرها لا يكون جيدا، فاستخدمي كرتونة الأحذية الفارغة للتخلص من وجود الأسلاك واحفظيها بشكل ذكي في علبة أحذية مغلفة ومفرغ جزء منها لوضع الشيء بداخله، وخاصة سلك الشاحن الخاص بالهاتف.

6- استخدمي علب الأحذية السميكة، في حفظ الفوط النظيفة في الحمام أو المطبخ، أو لحفظ مساحيق الغسيل الخاصة بك، أو علب الشامبو، ولكن احرصي على تزيينها بأي شكل تفضلينه يتناسب مع المكان.

7- غرف المكتب تحتاج إلى ديكور مميز وعلب لحفظ الأوراق والكتب، فجربي استخدام علب الأحذية على المكتب لحفظ الأوراق والأدوات المكتبية.

بهذه الخطوات يمكنك الاستفادة من علب الأحذية الفارغة، خاصة أن الفتيات تعشقن شراء الأحذية بشكل دائم، فجربي القيام بأي طريقة سابقة وستشعرين بسعادة لأنك صنعت ديكورا مميزا بنفسك وبأرخص الأشياء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا