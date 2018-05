ترامب يغضب الفرنسيين بسبب “حركة يده” .. تذكرهم بأحداث باريس

قال جراحون فى لندن إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أخطأ حينما ربط بين موجة الجرائم التى ترتكب بالأسلحة البيضاء فى العاصمة البريطانية وبين الحظر المفروض على حيازة الأسلحة النارية.

واندلع الغضب أيضا فى فرنسا بعد أن استخدم ترامب فى خطاب إلى الاتحاد القومى للأسلحة يديه فى إشارة إلى محاكاة إطلاق النار على الضحايا فى باريس عام 2015.

وقال ترامب الذى من المقرر أن يزور بريطانيا فى 13 يوليو تموز لأعضاء من الاتحاد القومى للأسلحة فى تكساس يوم الجمعة إن مستشفى بلندن لم يسمه ولكن وصفه بأنه “كان مرموقا ذات يوم” أصبح يعج بضحايا الهجمات التى ترتكب بالأسلحة البيضاء.

وأضاف “ليس لديهم أسلحة نارية. لديهم أسلحة بيضاء ولذا فهناك دماء على أرضية هذا المستشفى.” وتابع وهو يقوم بمحاكاة عملية الطعن “يقولون إن الأمر سيء وأشبه بمستشفى عسكرى فى منطقة حرب. سكاكين.. سكاكين.. سكاكين.. سكاكين.”

وشهدت لندن زيادة فى موجة الجرائم التى ترتكب بأسلحة بيضاء فى الربع الأول من هذا العام وقد تجاوز العدد الإجمالى للجرائم خلال فبراير ومارس مثيله فى نيويورك.

وحظرت الحكومة البريطانية على نحو فعال حيازة الأسلحة النارية فى انجلترا واسكتلندا وويلز بعد حادث إطلاق نار فى مدرسة عام 1996.

وأثار خطاب ترامب أمام الاتحاد القومى للأسلحة فى تكساس حالة من الغضب فى فرنسا اليوم السبت بعد أن استخدم الرئيس الأمريكى يديه للتعبير عن الكيفية التى قتل بها مسلح رهائن الواحد تلو الآخر خلال هجوم فى باريس فى نوفمبر 2015.

وقال ترامب إن مدنيا كان بإمكانه وقف المذبحة التى وقعت فى قاعة حفلات باتاكلان لو كان يحمل مسدسا. وأسفرت هجمات باريس عن مقتل 130 شخصا منهم 90 فى قاعة باتاكلان.

