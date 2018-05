63 حافلة تنقل إرهابيين وعائلاتهم من دمشق إلى شمال سوريا

المتوسط:

في إطار العملية الرامية إلى إنهاء الوجود الارهابي من جنوب دمشق وصولا إلى إعلان الغوطة الغربية خالية من الإرهاب، انتهت بعد عصر اليوم عملية تجهيز الدفعة الثالثة من الحافلات التي تقل المسلحين وعائلاتهم.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن “المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق سوف يخرجون في تلك الحافلات عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها لتتحرك في قافلة واحدة باتجاه إدلب وجرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري”.

مشيرة إلى أنه تم تجهيز 63 حافلة لهذا الغرض، في الوقت الذي دخلت عدد من الحافلات أيضا عبر الممر إلى داخل بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ليتم تجهيزها ريثما تنضم إليها المزيد من الحافلات في وقت لاحق لإخراجها غدا عبر ممر بيت سحم إلى شمال سوريا.

وبين مراسل “سانا” أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية، لتبدأ بعدها عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.

ونوهت الوكالة السورية بأنه تم خلال اليومين الماضيين إخراج 46 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ونقلهم إلى شمال سوريا في اطار تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه الأحد الماضي والقاضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم من البلدات الثلاث وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

كما يقضي الاتفاق أيضا بعودة مؤسسات الدولة إلى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين فور الانتهاء من إخراج الإرهابيين منها.

