رئيس لبنان يطالب السوريين بالعودة لديارهم ويؤكد: سوريا آمنة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه راض عن قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد “النسبية والصوت التفضيلي”.

واعتبر عون أن القانون يتيح تمثيل الأكثريات والأقليات “وينتج مجلسا نيابيا يؤمن المزيد من الاستقرار الداخلي”، حسب حوار له مع قناة “بي بي سي عربي”.

وأكد عون أن بعض القوى “تلتف على القانون، بسبب احتمال خسارتها لبعض المقاعد النيابية”، وتمنى عون أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة وفقا للدستور “والمهم الحفاظ على الوحدة الوطنية في أى تركيبة حكومية مقبلة”.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن بلاده لم تسيء يوما للنازحين السوريين “لم نضغط عنهم للعودة غير الآمنة”، وأضاف أنه يطالب بتمكين النازحين من العودة إلى سوريا “التزاما بالقسم الدستوري للمحافظة على الاستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية”.

وانتقد الرئيس اللبناني تعامل الأمم المتحدة في تعاطيها مع “موضوع النازحين”، معتبرا أن 80% من المناطق السورية آمنة “ولا مانع من عودة الناخبين إليها”.

ويتوجه اللبنانيون، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاخيتار ممثليهم في المجلس النيابي، بعد 9 أعوام على آخر انتخابات برلمانية شهدها لبنان.

