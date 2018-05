أشهر ضارب لبوش بالحذاء .. منتصر الزيدى يترشح للانتخابات العراقية

قرر الصحفى العراقى منتظر الزيدي، الذى اكتسب شهرة عربية وعالمية بعد رشقه للرئيس الأمريكى جورج بوش الابن بالحذاء فى العراق، الترشح فى الانتخابات التشريعية المقررة فى 12 مايو الحالي.

وقال الزيدي، المرشح على لائحة “سائرون” التى تجمع الزعيم الشيعى مقتدى الصدر والحزب الشيوعى العراقى: “أطمح إلى أن أزج بكل السياسين اللصوص بالسجون، وأجعلهم يندبون حظهم، وأجردهم من كل أموالهم“.

واضاف الزيدى: “لست نادما على رشق بوش بالحذاء. على العكس، أشعر بالندم لأنه لم يكن لدى سوى زوج واحد فى ذلك الوقت“.، ولفت الزيدى إلى أنه اختار لائحة “سائرون” لأنها “مستقلة، وستكسر طوق الطائفية“.

واعتبر الصحفى العراقى، أن “الولايات المتحدة هى التى دعمت داعش، فكيف يمكن القول إنها تريد التخلص منه؟“.

