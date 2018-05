شلل فى العاصمة التركية أنقرة والسيول تدمر عشرات السيارات

المتوسط:

اجتاحت سيول عارمة المبانى والمرافق والسيارات فى شوارع العاصمة التركية أنقرة، وأصابتها بالشلل وخلفت الكثير من الخسائر المادية، بعد هطول أمطار غزيرة اليوم السبت، نجم عنه تدمير عشرات السيارات.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن مياه السيول الناجمة عن الأمطار التى هطلت خلال ساعات الظهر، أثرت سلبا على سير الحياة فى أنقرة.

وجرفت فى طريقها عشرات السيارات فى منطقة “ماماق”، وألحقت بها وببعض المحال التجارية أضرارا بالغة، كما تسببت الأمطار الغزيرة فى قطع بعض الأسلاك الكهربائية فى المنطقة.

