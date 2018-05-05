مدرب برشلونة: لا أهتم بالممر الشرفي والليجا تدل على مستوى الفريق

كتب: علي الزيني

أكد إرنستو فالفيردى مدرب برشلونة الإسبانى أنه لا يهتم بالممر الشرفى خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المحدد لها غدا الأحد، بعد أن استطاع قيادة الفريق الكتالونى لحسم لقب الدورى الإسبانى.

قال فالفيردى فى مؤتمره الصحفى الخاص بمباراة الكلاسيكو، ردا على تصريحات الفرنسى زين الدين زيدان التى أكد فيها أن لاعبيه لن يقفوا لبرشلونة ممرا شرفيا فى مباراة الغد، "لا يهمنا الممر الشرفى، ولا نعطى أهمية لذلك، أود أن تكون كل مباريات الكلاسيكو هكذا، ندخلها ونحن أبطال، ولا يهم من يقف أو لا يقف لنا فى ممر شرفى".

وأضاف فالفيردى ليزيد من إحراج زيدان قائلا "الليجا هى المسابقة التى تدل على مستوى الفريق طوال الموسم، ويفوز بها الأفضل على مدار الموسم كاملا، أما مسابقة دورى الأبطال فهناك الكثير من العوامل التى تتحكم فيها والفائز بلقبها".

وأشار مدرب برشلونة إلى أنه سيعمل بكل قوته للفوز بمباراة الكلاسيكو غدا لينهى الموسم دون هزيمة فى الدورى الإسبانى، وقال "لا يوجد سوى فريقين استطاعا إنهاء الليجا بدون أى خسارة، وكان ذلك فى الثلاثينيات، وقتها كان عدد الاندية اقل، أما إذا تم تحقيقه فى الوقت الحالى، فهذا يبدو لى أمرا مهما ومعقدا، لا يزال لدينا مباريات صعبة".

وتابع فالفيردى قائلا "إننا نريد أن نحافظ على مسارنا بدون هزيمة، ونريد أيضا الفوز على ريال مدريد، فالجميع يعرف ماذا يعنى الفوز على عليهم ذهابا وإيابا".

وأكد فالفيردى أن فوز زيدان فى دورى أبطال أوروبا فى كل عام وهزيمته فى الدورى الإسبانى والكأس، لن يبقيه فى تدريب الفريق المدريدى، وأن الكثير من المدربين ربحوا دورى الأبطال وخسروا الليجا، فتم الاستغناء عنهم مثل بيريزو، ولكن الدورى المحلى يعبر عن إنجاز المدرب ويحفظ منصبه فى النادى.

واختتم المدرب الإسبانى بأن إنييستا سيبدأ مباراة الكلاسيكو فى حال استعداده بدنيا، ولكن اللاعبين لن يقفوا له ممرا شرفيا لكونها ليست المباراة الأخيرة له مع الفريق الكتالونى، وأكد أن اللاعب يتلقى الهتافات من الجماهير فى كل مباراة.

ورفض فالفيردى الحديث عن اقتراب الفرنسى أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد من الانضمام لبرشلونة، مؤكدا أنه لا يمكنه الحديث عن لاعب فى فريق آخر.

يذكر أن برشلونة حسم تتويجه بلقب الدورى الإسبانى للمرة 25 فى تاريخه عقب فوزه الكبير على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 4/2، مساء الأحد الماضى، بالجولة الـ35 من المسابقة، كما سبقها بحصد كأس الملك للمرة 30 تاريخه على حساب إشبيلية فى المباراة النهائية بخمسة أهداف دون مقابل، ويتطلع للانتصار فى الكلاسيكو، من أجل الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، وذلك بعد مرور 34 جولة فى مسابقة الدورى الإسبانى.

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