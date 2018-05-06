تعادل إيفرتون يمنح حجازي وجبر أمل البقاء في الدوري الإنجليزي

سجل ناثان ريدموند هدف التقدم لفريق ساوثهامبتون برأسية رائعة، بعد أن تلقى تمريرة عرضية من سيدريك سواريس، وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع سدد توم ديفيز كرة قوية اصطدمت بقدم ويسلى هويدا مدافع ساوثهامبتون لتغير اتجاهها إلى المرمى، وتعلن عن هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض.
بهذا التعادل رفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الثامن، ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 33 نقطة فى المركز السابع عشر.
التعادل الذى حققه إيفرتون أبقى على حظوظ فريق وست بروميتش الذى يضم بين صفوفه، أحمد حجازى وعلى جبر، فى البقاء بالدورى الإنجليزى الممتاز، وعدم هبوطه مؤقتا لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".
وست بروميتش حقق الفوز اليوم على فريق توتنهام بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، ليصبح على بعد نقطتين فقط من ساوثهامبتون صاحب المركز السابع عشر، ولكن بروميتش يتبقى له مباراة واحدة، ويأمل فى تعثر ساوثهامبتون فى مباراتيه المقبلتين لكى لا يهبط للدرجة الأولى.
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