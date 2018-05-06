برشلونة بالقوة الضاربة لمواجهة ريال مدريد

كتب: علي الزيني

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسبانى، القائمة المستدعاة لخوض مواجهة غريمه التقليدى ريال مدريد، فى كلاسيكو الأرض المقرر إقامته فى التاسعة إلا ربع من مساء غد الأحد، على ملعب "كامب نو"، فى قمة منافسات الجولة 36 من عمر البطولة.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد، 18 لاعبا حسب الموقع الرسمى للنادى، على رأسهم القائد أندريس إنييستا الذى يخوض الكلاسيكو الأخير له قبل ختام مشواره مع الفريق الكتالوني نهاية الموسم الحالى بعد مسيرة دامت 16 عاما، بالإضافة إلى الثنائى الهجومى المرعب ليونيل ميسي، ولويس سواريز.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، جاسبر سيليسين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، باولينيو جونيور، فيليب كوتينيو، أندريس إنييستا، دينيس سواريز.

خط الهجوم: باكو ألكاسير، عثمان ديمبيلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي.

يذكر أن برشلونة حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني للمرة 25 فى تاريخه عقب فوزه الكبير على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 4/2، مساء الأحد الماضى، بالجولة الـ35 من المسابقة، كما سبقها بحصد كأس الملك للمرة 30 تاريخه على حساب إشبيلية فى المباراة النهائية بخمسة أهداف دون مقابل، ويتطلع للانتصار في الكلاسيكو، من أجل الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، وذلك بعد مرور 34 جولة في مسابقة الدوري الإسباني.

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