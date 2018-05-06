زيدان: مباراة برشلونة لن تغير شيئا لكنها تحضيرية لدوري الأبطال

كتب: علي الزيني

قال الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى ريال مدريد، إن برشلونة، سيكون بمثابة تحضير للنادى الملكى لنهائى دورى أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزى، فى ظل حسم النادى الكتالونى لقب الدورى الإسبانى.

وأشار زيدان فى مؤتمره الصحفى الخاص بمباراة الكلاسيكو إلى أن ريال مدريد سيلعب المباراة من أجل الفوز، رغم حسم برشلونة لليجا ووجود إصابات فى صفوف فريقه، قائلا: "هى مباراة لن تغير شيئا فى جدول الليجا، ولكننا نريد أن نلعب بشكل جيد ونقوم بكل شيء ممكن للفوز".

وانتقل للحديث عن الممر الشرفى، قائلا: "لست أنا من قرر هذا الأمر، بعد فوزنا بكأس العالم للأندية تفهمت أن الوقوف فى ممر شرفى ليس فى خطط برشلونة".

وأوضح "البعض قال إنهم لم يقفوا لنا فى ممر شرفى لأنهم لم يشاركوا فى مونديال الأندية ولكن هذا كذب، لأنك عليك أن تفوز بدورى الأبطال لتشارك فى كأس العالم ونحن سويا شاركنا فى دورى الأبطال".

واستكمل "لذلك لست أنا من قرر أننى لا أريد الوقوف فى ممر شرفى، برشلونة فعلها أولا. ومع احترامنا لهم لن نفعلها لأنهم لم يقفوا لنا".

وأكمل "لدينا عدد من المصابين مثل إسكو ورفائيل فاران ولكنهما سيسافران معنا وإذا استمرت آلامهما لن يكونا قادرين على المشاركة".

وتحدث مدرب ريال مدريد عن تقييمه لموسم فريقه، مع الاتهامات التى توجه لفريقه بالاستفادة تحكيميا فى مشوار التأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا ضد ليفربول، قائلا: "لم نكن فاشلين هذا الموسم، صحيح أنه ليس موسما جيدا فى الليجا ولكن فشل، لا يمكن أن نقول ذلك".

وتابع "ريال مدريد يستحق أن يكون فى النهائى لأننا فزنا وبصعوبة كما هو العادى ولذلك لا يمكن التقليل من انتصارنا بالحديث عن التحكيم".

يذكر أن برشلونة حسم تتويجه بلقب الدورى الإسبانى للمرة 25 فى تاريخه عقب فوزه الكبير على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 4/2، مساء الأحد الماضى، بالجولة الـ35 من المسابقة، كما سبقها بحصد كأس الملك للمرة 30 تاريخه على حساب إشبيلية فى المباراة النهائية بخمسة أهداف دون مقابل، ويتطلع للانتصار فى الكلاسيكو، من أجل الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، وذلك بعد مرور 34 جولة فى مسابقة الدورى الإسبانى.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا