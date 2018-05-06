مشاكل بشرتك حلها الخوخ.. يقضي على المسام الواسعة والهالات السوداء

الخوخ من الفاكهة المميزة خلال فصل الصيف، ويحب كثير منا تناوله خاصة أنه قليل السعرات الحرارية ولا يؤثر على أي نظام نتبعه، كما أنه يدخل في تحضير العديد من أنواع الحلويات والمربى، وأيضًا يمكن للفتيات استخدامه في الكثير من الماسكات المهمة والمفيدة للوجه والبشرة بشكل عام، فهو غني بالكثير من الفيتامينات الهامة، ويحتوي على حمض الفوليك الذي يقوي الجلد ويجدد خلايا البشرة.

وللخوخ فوائد صحية عديدة، فهو يساعد في علاج التهابات الشعب الهوائية والربو، ومشاكل الجهاز التنفسي، وسوء الهضم، وعلاج قوي لحصى الكلى، وللبشرة؛ يساعدك على تحسين صحة الجلد ويضفي عليها لونا صحيا، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين A، لذلك يمنع من الإصابة بسرطانات الغدد، وجربي استخدام الخوخ في العناية ببشرتك من خلال الطرق التالية..

1- استخدمي الخوخ واللبن لعمل خليط لنضارة البشرة، فكل ما عليك هو إضافة اللبن لعجينة الخوخ واتركيه لمدة 9 ساعات، ثم صفيه وضعيه في زجاجة، واستخدامه كدهان لوجهك يوميًا وستلاحظين النتيجة بعد أسبوع.

2- استخدمي قناع الخوخ إذا كنت تعانين من مسام واسعة، فهو حل مناسب لقبض وشد المسام، ويناسب البشرة الدهنية، جربي هذا القناع مرتين في اليوم.

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3- حاربي تجاعيد الوجه، من خلال خليط الخوخ والعسل وزيت اللوز، فضعي الخليط لمدة ربع ساعة على وجهك، وكرري ذلك مرتين في الأسبوع، وستشاهدين الفرق في أقل من شهر.

4- امزجي الخوخ مع بياض بيضة، واستخدمي القناع لتنظيف البشرة من الرواسب والأتربة التي تنتشر هذه الفترة، فضعي القناع لمدة 20 دقيقة مرتين في الأسبوع ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ، واعرفي حلولا أخرى لحبوب البشرة من هنا

5- إذا رغبت في الترطيب، يمكنك استخدام الخوخ مع ملعقة صغيرة من قشدة الحليب المغلي وزيت اللوز الحلو، واستخدمي هذا القناع 3 مرات أسبوعيًا وستحصلين على بشرة ناعمة كالأطفال.

6- تخلصي من الهالات السوداء تحت العينين من خلال تقطيع الخوخ لشرائح صغيرة، ووضعها فوق الجفون، فالخوخ مليء بالفيتامينات ويساعد على تخفيف البشرة الباهتة، ويمنحها الحيوية.

7- الخوخ غني بالمواد المضادة للأكسدة، ويساعد في التقليل من أعراض الشيخوخة المبكرة للبشرة، فهو مُقشّر طبيعي، اهرسيه مع القليل من السكر واستخدميه على بشرتك، وحاربي أيضًا علامات الشيخوخة بأسهل الطرق هنا.

8- أضيفي عصير الخوخ لزيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون، وضعي الخليط على بشرتك ثم اشطفيه بالماء الدافئ، فهذا القناع مفيد لعلاج مشاكل البشرة الدهنية.

9- إذا كنت تعانين من النمش، فالخوخ يساعدك في حل المشكلة، ويمكن ذلك بسلق الخوخ ومزجه مع العسل الأبيض والشوفان، ثم وزعي الخليط على بشرتك، واتركيه لدقائق ثم اشطفيه، فهذا القناع يساعد على تنقية الوجه.

بهذه الطرق يساعدك الخوخ في حل العديد من مشاكل بشرتك، بداية من محاربة التجاعيد وتبييض البشرة حتى التخلص من الهالات السوداء ومشاكل البشرة الدهنية.

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