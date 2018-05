نتنياهو يلتقى بوتين فى موسكو ويحضر احتفالات “يوم النصر”

المتوسط:

يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو في 9 مايو لحضور يوم النصر العسكري وعقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن الكرملين اليوم السبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور موسكو في 9 أيار/ مايو الجاري، لعقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما متوقع أن يحضر يوم النصر العسكري.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكرملين إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري زيارة عمل إلى موسكو يوم 9 مايو، وتمت دعوته لحضور العرض العسكري ليوم النصر العسكري الـ73”.

ووفقا للبيان، فإن “نتنياهو سيعقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.في السياق ذاته، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إن “رئيس الوزراء سيلتقي مع الرئيس الروسي في موسكو يوم الأربعاء 9 مايو، وسيبحث مع التطورات الإقليمية، ووجه الرئيس بوتين دعوة لرئيس الوزراء نتنياهو ليحضر معه العرض العسكري الروسي الذي يقام لإحياء ذكرى يوم الانتصار على ألمانيا النازية”.

وأشار البيان أن هذا اللقاء يأتي “لاحقا للاتصال الهاتفي الذي تم بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس بوتين يوم الاثنين الماضي حيث اتفقا على اللقاء قريبا”.

