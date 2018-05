وزير الخارجية العراقي يطالب تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية

المتوسط:

أعرب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن تطلع بلاده “لزيادة حجم الإطلاقات المائية، لما لها من أثر كبير على قطاعاتها الحيوية”، وطالب الجانب التركي “بسحب قواته من الأراضي العراقـية”.

وجدد الوزير العراقي التزام العراق بالتعاون مع دول المنطقة لتجاوز الأزمات التي تواجهها، والتمسك بمبدأ حسن الجوار، وعدم السماح لأي طرف باستغلال الأراضي العراقـية، وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة”، حسب ما نشرته “سبوتنيك الروسية”.

وأكد الجعفري أن “العراق بذل جهوداً كبيرة في حربه ضد تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا)، وانتصر عليها دفاعاً عن نفسه، ونيابة عن العالم أجمع بفضل وحدة العراقـيِين، ووقوف الدول الصديقة إلى جانبه”.

وتابع قائلاً “العراق لا يزال يتطلـع لدعم المجتمع الدولي في مجال إعادة الإعمار والبناء ومساهمة بلدان العالم في الاستثمار، ودعم المجال الاقتصادي”.

والتقي الجعفري وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو، أمس الجمعة، في إطار زيارته الرسمية إلى أنقرة، لبحث عدد من الملفات في مقدمتها العلاقات الثنائية، وإعادة إعمار العراق بعد حربه التي استمرت قرابة 3 سنوات ضد “داعش”.

وعقدت الدورة الـ18 للجنة المشتركة العراقـية-التركية للتعاون الاقتصادي والفني اليوم السبت في العاصمة التركية أنقرة، جرى خلالها “توقيع محضر الاجتماعات التي شملت مجالات عدة، منها: تفعيل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المُوقـعة عام 2009، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وإقامة المعارض والتعاون بشأن المناطق الحرة، إضافة إلى مناقشة ملف المياه والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والبيئة والثقافة والسياحة والتربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا”، بحسب موقع الجعفري.

