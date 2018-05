أمريكا تصف القرارات الصينية بشأن مواقع الطيران بـ «الاستبدادية»

المتوسط:

هاجم البيت الأبيض بشدة يوم أمس السبت محاولات الصين إلزام شركات الطيران الأجنبية بتغيير الطريقة التي تشير بها إلى تايوان وهونج كونج ومكاو واصفا أحدث جهود الصين لضبط الكلمات التي تشير إلى الأقاليم ذات الحساسية السياسية بأنها ”هراء استبدادي“.

وفي خضم اشتداد الخلاف بشأن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، أكد البيت الأبيض أن هيئة الطيران المدني الصينية بعثت رسالة إلى 36 شركة طيران أجنبية، ومن بينها شركات أمريكية، تطالبها بهذه التغييرات.

وقال مسؤولون من الولايات المتحدة وشركات طيران إن الشركات أُبلغت بحذف الإشارات الموجودة على مواقعها الإلكترونية أو مواد أخرى التي تبين أن تايوان وهونج كونج ومكاو مستقلة عن الصين.

وقال البيت الأبيض في البيان إن الرئيس دونالد ترامب ”سيقف إلى جانب الأمريكيين الذين يقاومون جهود الحزب الشيوعي الصيني الرامية إلى فرض رأي سياسي صيني على الشركات والمواطنين الأمريكيين“.

وأضاف أن هذا هراء استبدادي وجزء من اتجاه متنام للحزب الشيوعي الصيني نحو فرض آرائه السياسية على الشركات الخاصة والمواطنين الأمريكيين.

وتعد تايوان القضية الأكثر حساسية للصين، إذ تعتبر بكين تلك الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بحكم ذاتي إقليما تابعا لها. وكانت هونج كونج ومكاو مستعمرتين أوروبيتين في السابق وهما الآن جزء من الصين لكنهما تتمتعان بالحكم الذاتي إلى حد كبير.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو تحدثا هاتفيا بشأن العلاقات الثنائية وإن يانغ قال إن العلاقات في ”مرحلة مهمة“.

