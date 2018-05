بعد ربع قرن ..استعادة نقابة المهندسين بالأردن من يد «الإخوان»

المتوسط:

فازت قائمة “نمو” التي تضم مستقلين من مشارب سياسية مختلفة بانتخابات نقابة المهندسين في الأردن، التي سيطر عليها تنظيم الإخوان على مدى نحو ربع قرن تقريبا، فيما وصف من جانب أغلبية المهندسين وقطاعا واسعا من المعلقين الأردنيين بأنه استعادة النقابة لأبناء المهنة من تنظيم انتهازي.

وتكمن أهمية هذا الفوز على التنظيم، رغم أنها انتخابات نقابية وليست بلدية أو نيابية، في خروج قيادات الإخوان عن طورهم مثل ما فعل النائب الأردني سعيد أبو محفوظ الذي سب الكل واصفا إياهم بـ”البعثيين والماسون والمستغربين واللادينيين والمثليين، وهؤلاء وأولئك أمة من الناس لا يستهان بعددهم”.

وأثار الصراخ الذي نشره النائب على صفحته في فيسبوك انتقادات واسعة، حتى أن البعض طالب بمقاضاته بتهمة السب والتشهير والتحريض ضد المسالمين. وتكفل أحد رموز تيار “الإسلاميين”، وهو المهندس ليث شبيلات، بالرد على كلام النائب الإخواني مستنكرا إياه بشدة.

